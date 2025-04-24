"Балеріна-капучіна": звідки взявся тренд, який розриває мережу
- Новий вірусний тренд у TikTok полягає у використанні фраз на кшталт "балеріна-капучіна" та "шпіоніро-голубіро".
- Тренд заснований на brainrot гуморі, який передбачає абсурдність та нелогічність, і бере початок від українця, який придумав фрази, використовуючи ШІ.
Тікток знову підкорює інтернет новим хвилею смішного безумства. Цього разу у центрі уваги – фрази на кшталт "балеріна-капучіна", "шпіоніро-голубіро" та "бомбардіні-гузіні".
Звідки пішов цей вірусний тренд і до чого тут українець – пояснюють на сторінці @ukrainianvibe.news у тіктоці, передає 24 Канал.
Дивіться також Без використання чата GPT: у тіктоці розповіли, як зробити ляльку зі своїм обличчям
У тіктоці набирає популярності тренд зі смішними звуками по типу "балеріна-капучіна" та "шпіоніро-голубіро". Героями кумедних відео стають зазвичай тварини: котики, собачки та навіть голуби.
Звідки взявся цей тренд
Цей тренд взяв за основу brainrot гумор. На перший погляд, він може здаватися "тупим" або "недолугим", але саме в цьому його суть і привабливість. Слово brainrot буквально означає "гниття мозку", тобто щось настільки абсурдне або повторюване, що нібито розкладає мозок. Цей термін часто використовують іронічно.
Такий гумор зазвичай поширюється в інтернеті, особливо в мемах. Його характерні риси:
- нелогічність або абсурдність;
- дивна або хаотична естетика;
- навмисна тупість.
Звідки пішов цей вірусний тренд: дивіться відео
Цікаво, що вислову "балеріна-капучіна" передували "бомбардіні-гузіні" та "бомбардіро-крокоділо", автором якого є українець. Річ у тім, що раніше саме українець вигадав цей вислів, написавши запит у ШІ.
Українці сміються над новим трендом: дивіться відео
Які ще смішні вислови є: дивіться відео
Тренд зі "шпіоніро-голубіро": дивіться відео
У тіктоці завірусився цікавий звук: дивіться відео
Раніше у мережі завірусився звук "Гуцулка-гуцулка". Тренд також супроводжується відео з тваринами.