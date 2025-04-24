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Розваги Вірусні тренди "Балеріна-капучіна": звідки взявся тренд, який розриває мережу
24 квітня, 22:08
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"Балеріна-капучіна": звідки взявся тренд, який розриває мережу

Альона Захарова
Основні тези
  • Новий вірусний тренд у TikTok полягає у використанні фраз на кшталт "балеріна-капучіна" та "шпіоніро-голубіро".
  • Тренд заснований на brainrot гуморі, який передбачає абсурдність та нелогічність, і бере початок від українця, який придумав фрази, використовуючи ШІ.

Тікток знову підкорює інтернет новим хвилею смішного безумства. Цього разу у центрі уваги – фрази на кшталт "балеріна-капучіна", "шпіоніро-голубіро" та "бомбардіні-гузіні".

Звідки пішов цей вірусний тренд і до чого тут українець – пояснюють на сторінці @ukrainianvibe.news у тіктоці, передає 24 Канал.

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У тіктоці набирає популярності тренд зі смішними звуками по типу "балеріна-капучіна" та "шпіоніро-голубіро". Героями кумедних відео стають зазвичай тварини: котики, собачки та навіть голуби. 

Звідки взявся цей тренд

Цей тренд взяв за основу brainrot гумор. На перший погляд, він може здаватися "тупим" або "недолугим", але саме в цьому його суть і привабливість. Слово brainrot буквально означає "гниття мозку", тобто щось настільки абсурдне або повторюване, що нібито розкладає мозок. Цей термін часто використовують іронічно.

Такий гумор зазвичай поширюється в інтернеті, особливо в мемах. Його характерні риси:

  • нелогічність або абсурдність;
  • дивна або хаотична естетика;
  • навмисна тупість.

Звідки пішов цей вірусний тренд: дивіться відео

Цікаво, що вислову "балеріна-капучіна" передували "бомбардіні-гузіні" та "бомбардіро-крокоділо", автором якого є українець. Річ у тім, що раніше саме українець вигадав цей вислів, написавши запит у ШІ.

Українці сміються над новим трендом: дивіться відео

@citrus_ukraine Будь в тренді - купуй Asus TUF Gaming в Цитрус #цитрус #asus #asustufgaming #asustuf ♬ оригінальний звук - Цитрус

Які ще смішні вислови є: дивіться відео

@italian_boy.mamamia21 Italian Brainrot Quiz Part 1 #fyp #viral #blowup #ai #brainrot #italy #meme #skibidi #tralalerotralala #xybcafyp #quiz ♬ original sound - italian_brainrot.king

Тренд зі "шпіоніро-голубіро": дивіться відео

@mrs.kostinaaa Шпіоніро #українськийтікток #котики #україна #смішне #catsoftiktok #cat #catlover #ukrainetiktok #funny ♬ špijuniro golubiro -

У тіктоці завірусився цікавий звук: дивіться відео

@0311denis1999 Шпіоніро #кіт #рижий #котопапа #україна #миколаїв ♬ špijuniro golubiro -

Раніше у мережі завірусився звук "Гуцулка-гуцулка". Тренд також супроводжується відео з тваринами.