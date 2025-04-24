"Балеріна-капучіна": звідки взявся тренд, який розриває мережу

Тікток знову підкорює інтернет новим хвилею смішного безумства. Цього разу у центрі уваги – фрази на кшталт "балеріна-капучіна", "шпіоніро-голубіро" та "бомбардіні-гузіні".

Звідки пішов цей вірусний тренд і до чого тут українець – пояснюють на сторінці @ukrainianvibe.news у тіктоці, передає 24 Канал.

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У тіктоці набирає популярності тренд зі смішними звуками по типу "балеріна-капучіна" та "шпіоніро-голубіро". Героями кумедних відео стають зазвичай тварини: котики, собачки та навіть голуби.

Звідки взявся цей тренд

Цей тренд взяв за основу brainrot гумор. На перший погляд, він може здаватися "тупим" або "недолугим", але саме в цьому його суть і привабливість. Слово brainrot буквально означає "гниття мозку", тобто щось настільки абсурдне або повторюване, що нібито розкладає мозок. Цей термін часто використовують іронічно.

Такий гумор зазвичай поширюється в інтернеті, особливо в мемах. Його характерні риси:

нелогічність або абсурдність;

дивна або хаотична естетика;

навмисна тупість.

Звідки пішов цей вірусний тренд: дивіться відео

Цікаво, що вислову "балеріна-капучіна" передували "бомбардіні-гузіні" та "бомбардіро-крокоділо", автором якого є українець. Річ у тім, що раніше саме українець вигадав цей вислів, написавши запит у ШІ.

Українці сміються над новим трендом: дивіться відео

Які ще смішні вислови є: дивіться відео

Тренд зі "шпіоніро-голубіро": дивіться відео

У тіктоці завірусився цікавий звук: дивіться відео

Раніше у мережі завірусився звук "Гуцулка-гуцулка". Тренд також супроводжується відео з тваринами.