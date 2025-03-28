"Скільки коштує ваш лук": українські захисники зробили пародію на Ніколаса Карму

У соцмережах вже давно вірусяться відео українського блогера Ніколаса Карми, який питає у людей на вулиці, скільки коштує їхній образ. Українські військові вирішили зробити смішну комедію на відео блогера.

Відповідна відеопародія з'явилася у тіктоці 26 березня в акаунті @vitsikkkk2, передає 24 Канал.

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Військові вирішила спародіювати відео Ніколаса Карми, в яких часто з'являються люди з дорогими брендовими речами, які захоплюють або навіть шокують глядачів вартістю своїх "луків". Ця концепція й надихнула українських захисників створити свою версію, яка одночасно смішна, іронічна та водночас серйозна.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як один військовий питає в іншого, скільки коштує його лук.

П'ятнадцять мільйонів гривень,

– коротко відповідає той.

Ця пародія не тільки смішна, але й має глибший сенс. Вона нагадує про те, що вартість життя на передовій не вимірюється модними брендами, а залежить від якісного спорядження, яке здатне захистити солдатів у найнебезпечніших ситуаціях.

Українські захисники зробили пародію на Ніколаса Карму: дивіться відео

Реакція мережі

Цей ролик зібрав понад 150 тисяч переглядів та понад 12 тисяч вподобайок. Ось, які коментарі залишали користувачі:

"Безцінний військовий чорний гумор. Тримайтеся ріднесенькі, повертайтеся всі живі",

"Цей лук безцінний, він не продається",

"Лук ціною в життя",

"Хай Бог береже тебе і всіх хто носить такий же лук".

Також коментатори висловлюють свою вдячність за захист та бажають повернутися цілими та неушкодженими додому.