"Хотів почілити, а люди викликали ДСНС": кіт на Черкащині став зіркою соцмереж
- У Черкаській області кіт застряг на дереві, і місцеві мешканці викликали рятувальників, які успішно його врятували.
- Подія стала популярною в соцмережах завдяки смішній світлині та виразу мордочки кота.
У Черкаській області кіт, який вирішив "почілити" на дереві, став несподіваним героєм соцмереж. Місцеві мешканці, побачивши пухнастого "екстремала" на значній висоті, стривожилися й викликали рятувальників.
Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Черкащини.
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Смішною світлиною поділилися черкаські рятувальники. На жаль, багато інформації про порятунок пухнастика немає. Але ми можемо припустити, що кіт поліз на дерево і вже не зміг спустити самостійно. Дбайливі господарі викликали рятувальників. Після порятунку працівники ДСНС зробили фото зі смішним підписом:
Коли хотів почілити на дереві, а "кожані" викликали рятувальників.
Вираз мордочки кота на 100% відповідає описаній ситуації, адже пухнастик, схоже, був шокований і не розумів, що трапилося.
ДСНС врятували кота / Фото ДСНС Черкащини
За словами представників ДСНС, подібні виклики трапляються доволі часто: іноді коти дійсно потрапляють у складні ситуації, а іноді вони просто зручно вмощуються на гіллі, не підозрюючи, що люди вже готуються їх "рятувати".
Та цього разу ситуація мала приємний фінал: ніхто не постраждав, а пухнастий "порушник спокою" отримав свої "5 хвилин слави" в інтернеті.
Реакція соцмереж
Українці були вражені як злагодженою роботою рятувальників, так і виразом мордочки кота. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Судячи з погляду його все влаштовувало".
- "Лейтенанта йому".
- "Той самий кіт: нащо весь цей бунт я зараз злізу?".