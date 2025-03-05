"Хотів почілити, а люди викликали ДСНС": кіт на Черкащині став зіркою соцмереж

У Черкаській області кіт, який вирішив "почілити" на дереві, став несподіваним героєм соцмереж. Місцеві мешканці, побачивши пухнастого "екстремала" на значній висоті, стривожилися й викликали рятувальників.

Деталі повідомляє 24 Канал з посиланням на ДСНС Черкащини.

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Смішною світлиною поділилися черкаські рятувальники. На жаль, багато інформації про порятунок пухнастика немає. Але ми можемо припустити, що кіт поліз на дерево і вже не зміг спустити самостійно. Дбайливі господарі викликали рятувальників. Після порятунку працівники ДСНС зробили фото зі смішним підписом:

Коли хотів почілити на дереві, а "кожані" викликали рятувальників.

Вираз мордочки кота на 100% відповідає описаній ситуації, адже пухнастик, схоже, був шокований і не розумів, що трапилося.



ДСНС врятували кота / Фото ДСНС Черкащини

За словами представників ДСНС, подібні виклики трапляються доволі часто: іноді коти дійсно потрапляють у складні ситуації, а іноді вони просто зручно вмощуються на гіллі, не підозрюючи, що люди вже готуються їх "рятувати".

Та цього разу ситуація мала приємний фінал: ніхто не постраждав, а пухнастий "порушник спокою" отримав свої "5 хвилин слави" в інтернеті.

Реакція соцмереж

Українці були вражені як злагодженою роботою рятувальників, так і виразом мордочки кота. Ось, які коментарі вони залишали: