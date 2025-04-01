"Сміятимуться всі": які розіграші можна підготувати для друзів та родини на 1 квітня

День сміху святкують у багатьох країнах світу, і традиція жартувати цього дня налічує століття. 1 квітня – це чудова нагода підняти настрій собі та оточуючим, влаштувавши веселі розіграші.

Якщо ви хочете повеселити друзів, колег або рідних, але не знаєте, як це зробити – читайте матеріал від 24 Каналу. Дивіться також Сміхотерапія: 3 високорейтингові комедії, які треба точно піднімуть ваш настрій Жарти для офісу та роботи "Несправжня клавіатура" – накрийте клавіатуру колеги плівкою або замініть розкладку клавіш.

"Комп'ютер завис" – зробіть скріншот робочого столу, встановіть його як шпалери та приховайте всі іконки.

"Звуковий сюрприз" – замініть звук повідомлень на щось незвичне, наприклад, гучний крик або веселі аплодисменти.

Як розіграти колег в офісі / Фото Unsplash Розіграші для друзів "Солона кава" – підсипте дрібку солі замість цукру у напій.

"Несправжній дзвінок" – поставте будильник на телефоні друга на 3:00 ночі. Сімейні розіграші "Кольорове молоко" – додайте харчовий барвник у молоко або апельсиновий сік.

"Липка миша" – приклейте донизу мишки шматочок скотчу, щоб вона перестала працювати.

"Зниклий туалетний папір" – сховайте всі рулони у ванній кімнаті. Головне – не ображати людей! Нехай ваші жарти приносять лише позитивні емоції. Гарного Дня сміху!