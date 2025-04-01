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Розваги Fun "Сміятимуться всі": які розіграші можна підготувати для друзів та родини на 1 квітня
1 квітня, 12:15
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"Сміятимуться всі": які розіграші можна підготувати для друзів та родини на 1 квітня

Альона Захарова
Основні тези
  • День сміху відзначають у багатьох країнах, жартуючи над друзями, колегами та родиною.
  • Серед розіграшів: "несправжня клавіатура", "солона кава", "кольорове молоко".
  • Головне – не ображати людей і приносити лише позитивні емоції.

День сміху святкують у багатьох країнах світу, і традиція жартувати цього дня налічує століття. 1 квітня – це чудова нагода підняти настрій собі та оточуючим, влаштувавши веселі розіграші.

Якщо ви хочете повеселити друзів, колег або рідних, але не знаєте, як це зробити – читайте матеріал від 24 Каналу.

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Жарти для офісу та роботи

  • "Несправжня клавіатура" – накрийте клавіатуру колеги плівкою або замініть розкладку клавіш.
  • "Комп'ютер завис" – зробіть скріншот робочого столу, встановіть його як шпалери та приховайте всі іконки.
  • "Звуковий сюрприз" – замініть звук повідомлень на щось незвичне, наприклад, гучний крик або веселі аплодисменти.


Як розіграти колег в офісі / Фото Unsplash

Розіграші для друзів

  • "Солона кава" – підсипте дрібку солі замість цукру у напій.
  • "Несправжній дзвінок" – поставте будильник на телефоні друга на 3:00 ночі.

Сімейні розіграші

  • "Кольорове молоко" – додайте харчовий барвник у молоко або апельсиновий сік.
  • "Липка миша" – приклейте донизу мишки шматочок скотчу, щоб вона перестала працювати.
  • "Зниклий туалетний папір" – сховайте всі рулони у ванній кімнаті.

Головне – не ображати людей! Нехай ваші жарти приносять лише позитивні емоції. Гарного Дня сміху!