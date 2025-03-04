Правда чи фейк: як відрізнити реальні зображення від тих, які створив ШІ

Інновації у сфері штучного інтелекту стрімко змінюють наше уявлення про цифрове мистецтво та фотографію. За останні роки технології, що генерують зображення за допомогою алгоритмів, стали настільки досконалими, що розпізнати їх іноді практично неможливо.

Але відрізнити реальне зображення від фейку таки можливо. Як це зробити – розповідає 24 Канал.

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Аналізуємо світло

Аби зрозуміти, що зображення створене за допомогою ШІ, варто проаналізувати світло. Роздивляйтеся, як падають промені сонця та тіні від об'єктів на картинці. Часто вони мають неправильну форму та не відповідають своїм об’єктам, вони можуть бути спрямовані в хибних напрямках.



На зображеннях, згенерованих ШІ, неправильно показане світло та тіні / Фото згенероване ШІ

Дрібні деталі

Часто ШІ неправильно генерує тексти, логотипи та принти на одязі. Особливо, мовиться про малі розміри. Різної форми ґудзики на сорочці? Скрипка з переплетеними струнами? Різного розміру або форми скельця в окулярах? Для ШІ це звична справа, але в реальному світі таке можна зустріти вкрай рідко.

Звертайте увагу на те, чи будуть функціонувати зображені об'єкти: на книгах текст має бути читабельним, а не розмитим, сходи мають бути однакової висоти, колеса автівки не можуть бути різного діаметру тощо.

Забагато пальців на руках

Штучному інтелекту також важко впоратися з пальцями на руках та вухами. Вони можуть бути або замалі, або завеликі. Також доволі поширеною практикою є те, що ШІ генерує не 5, а 6 – 7 пальців на одній руці.



ШІ погано генерує пальці на руках / Фото із соцмереж

Часто картинки ШІ надто ідеальні, щоб бути правдою. Довіртеся своїй інтуїції: чи може таке бездоганне з естетичного погляду зображення бути реальним? Якщо говорити про портретні фотографії, то підозру може викликати занадто гладка шкіра людини, занадто рівні й гармонійні пропорції обличчя, бездоганні зуби та волосся.