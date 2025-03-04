Но отличить реальное изображение от фейка таки возможно. Как это сделать – рассказывает 24 Канал.

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Анализируем свет

Чтобы понять, что изображение создано с помощью ИИ, стоит проанализировать свет. Рассматривайте, как падают лучи солнца и тени от объектов на картинке. Часто они имеют неправильную форму и не соответствуют своим объектам, они могут быть направлены в ложных направлениях.



На изображениях, сгенерированных ИИ, неправильно показан свет и тени / Фото сгенерированное ИИ

Мелкие детали

Часто ИИ неправильно генерирует тексты, логотипы и принты на одежде. Особенно, говорится о малых размерах. Разной формы пуговицы на рубашке? Скрипка с переплетенными струнами? Разного размера или формы стеклышки в очках? Для ИИ это привычное дело, но в реальном мире такое можно встретить крайне редко.

Обращайте внимание на то, будут ли функционировать изображенные объекты: на книгах текст должен быть читабельным, а не размытым, лестница должна быть одинаковой высоты, колеса автомобиля не могут быть разного диаметра и т.д.

Слишком много пальцев на руках

Искусственному интеллекту также трудно справиться с пальцами на руках и ушами. Они могут быть или слишком маленькие, или слишком большие. Также довольно распространенной практикой является то, что ИИ генерирует не 5, а 6 – 7 пальцев на одной руке.



ИИ плохо генерирует пальцы на руках / Фото из соцсетей

Часто картинки ИИ слишком идеальные, чтобы быть правдой. Доверьтесь своей интуиции: может ли такое безупречное с эстетической точки зрения изображение быть реальным? Если говорить о портретных фотографиях, то подозрение может вызвать слишком гладкая кожа человека, слишком ровные и гармоничные пропорции лица, безупречные зубы и волосы.