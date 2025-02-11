Схожий на викладача в університеті: який би вигляд у наші дні мав Григорій Сковорода

Завдяки можливостям штучного інтелекту ми маємо змогу не лише уявити, але й побачити, як би зараз виглядав філософ та поет Григорій Сковорода.

Уявити, яким би був видатний український філософ Григорій Сковорода в сучасному світі, спробувала користувачка тіктоку під ніком @svitankova.s, передає 24 Канал.

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Як би зараз виглядав Григорій Сковорода

На фото, які створив ШІ, філософ зображений у стильному піджаку, сорочці та з модною зачіскою. Він нагадує нам сучасного інтелектуала, який немов тільки-но вийшов з аудиторії, де читав лекції. Цей образ підкреслює актуальність його ідей і в наш час.



Який вигляд мав би зараз Григорій Сковорода / Фото з тіктоку @svitankova.s

Як це працює

Штучний інтелект перетворює історичні образи у сучасні за допомогою кількох ключових технологій. Спершу ШІ аналізує зображення та "реставрує" прогалини. Завдяки нейромережам вдається відновлювати текстури шкіри, волосся, очей, робити фото чіткішим. Після цього ШІ додає зображенню сучасний вигляд за допомогою атмосфери та одягу.

Довідка. Григорій Сковорода, відомий своїми філософськими працями та мандрівним способом життя. Він залишається символом української духовності та мудрості.