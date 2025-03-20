Гарно, але моторошно: ШІ показав, як виглядали б селфі пам'ятників світу, якби вони ожили

Штучний інтелект знову вражає своєю фантазією! У мережі з'явилася серія зображень, на яких всесвітньо відомі пам'ятники ожили і роблять селфі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @ponciklendin.

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ШІ "оживив" відомі пам'ятники

На оприлюднених кадрах ми можемо побачити, як фараон Тутанхамон усміхається на тлі пірамід, Він дивиться просто в об'єктив із впевненою усмішкою. За його спиною розкинулися безкраї простори пустелі.

Наступне фото демонструє культову Статую Свободи, яка ніби робить селфі на фоні вечірнього Нью-Йорка. Освітлені хмарочоси, що простягаються під її ногами, надають зображенню драматичного ефекту. Вираз обличчя статуї – впевнений і трохи задумливий, ніби вона перевіряє, чи вдалий ракурс для фото.

Як пам'ятники роблять селфі: дивіться відео

Реакція мережі

Люди були вражені вигадливістю ШІ. Однак частина користувачів зазначила, що все це має моторошний вигляд:

"У мене голова паморочиться від такої висоти, хоча це відео".

"Так виглядає зідзвон з друзями з різних країн".

"Чому це виглядає так моторошно?".

Раніше ми вже мали змогу побачити, як виглядали б різні країни в образах наречених. Штучний інтелект створив надзвичайно реалістичні зображення країн, відображаючи культурні та етнічні особливості кожної держави.

ШІ робить це за допомогою спеціалізованих програм, що навчаються на великій базі візуальних даних, вивчаючи риси облич, пропорції, освітлення, текстури та інші деталі. Використовуючи отримані знання, ШІ створює новий образ, комбінуючи риси з уже вивчених зображень, додаючи необхідні зміни, щоб зробити зображення унікальним.