Як обійняти себе з дитинства: покрокова інструкція

У тіктоці завірусився тренд, де люди обіймають себе маленьких. Такі відео виглядають надзвичайно зворушливими та викликають емоційний відгук у глядачів.

Як створити таке відео – розповідає 24 Канал.

Дивіться також "Недобрий знак": чоловік побачив на лобовому склі запрошення у "Гру в кальмара"

Як створити відео, де люди обіймають себе з дитинства

Для створення такого відео потрібно зробити колаж з двох фото: із сьогодення та з дитинства. Далі потрібно зайти у додаток PixVerse. Завантажуємо у додаток наш колаж та пишемо нижче текст:

The girl on the left hugs the little girl on the right very gently and kisses her on the forehead.

Після цього внизу буде кнопочка Create. Натискаємо на неї та насолоджуємося результатом.

Цікаво! Додаток дає 3 безкоштовні спроби для генерування зображення. Всі подальші дії будуть платними.

Як виглядає вірусний тренд: дивіться відео