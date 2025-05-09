Фото, яке бачив кожен: як тепер виглядають пагорби з легендарної заставки Windows XP

Мільйони людей по всьому світу щодня споглядали зелені пагорби й блакитне небо легендарної заставки Windows XP. Однак багато років по тому все змінилося і зараз ми б, швидше за все, не впізнали легендарні пейзажі.

Як зараз виглядає всесвітньовідома фотографія із зелено-блакитним краєвидом – розповідає Daily Mail, передає 24 Канал.

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Про яку світлину мовиться

На знімку, зробленому 1998 року в долині Напа, що у Каліфорнії, були зображені яскраві пагорби під блакитним небом. Тривалий час це фото було основною заставкою Windows XP.

Цікаво! Фотографію під назвою Bucolic Green Hills продали стоковій агенції WestLight, яку згодом придбала компанія Corbis, заснована Біллом Гейтсом. 2001 року Microsoft обрала її як основне зображення для рекламної кампанії Windows XP.



Bucolic Green Hills / Фото WestLight

Однак зараз більшість з нас не впізнали б це місце. Нові фото з 2006, 2020, 2024 і 2025 років, зроблені фотографом Чарльзом "Чаком" О’Ріром показують, що виноградні лози практично повністю знищені. Це сталося через філоксера – шкідника, що знищує коріння. Саме ця рідкісна “порожнеча” серед плантацій стала символом цифрової епохи.

Фотографію під назвою Bucolic Green Hills продали стоковій агенції WestLight, яку згодом придбала компанія Corbis, заснована Біллом Гейтсом. 2001 року Microsoft обрала її як основне зображення для рекламної кампанії Windows XP.



Краєвиди Bliss сьогодні / Фото з відкритих джерел

Тепер, через понад два десятиліття, зелене поле – це вже історія. А ідилічний пагорб залишився лише на заставках і в колективній цифровій пам'яті.

Тим часом нове дослідження виявило, що аерозолі, створені людською діяльністю, впливають на хмарність сильніше, ніж вважалося. Це ставить під сумнів точність кліматичних моделей та може свідчити про інтенсивніше глобальне потепління.