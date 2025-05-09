Как сейчас выглядит всемирно известная фотография с зелено-голубым видом – рассказывает Daily Mail, передает 24 Канал.

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О какой фотографии говорится

На снимке, сделанном в 1998 году в долине Напа, что в Калифорнии, были изображены яркие холмы под голубым небом. Долгое время это фото было основной заставкой Windows XP.

Интересно! Фотографию под названием Bucolic Green Hills продали стоковому агентству WestLight, которую впоследствии приобрела компания Corbis, основанная Биллом Гейтсом. в 2001 году Microsoft выбрала ее как основное изображение для рекламной кампании Windows XP.



Bucolic Green Hills / Фото WestLight

Однако сейчас большинство из нас не узнали бы это место. Новые фото с 2006, 2020, 2024 и 2025 годов, сделанные фотографом Чарльзом "Чаком" О'Риром показывают, что виноградные лозы практически полностью уничтожены. Это произошло из-за филоксера – вредителя, уничтожающего корни. Именно эта редкая “пустота” среди плантаций стала символом цифровой эпохи.

Фотографию под названием Bucolic Green Hills продали стоковому агентству WestLight, которую впоследствии приобрела компания Corbis, основанная Биллом Гейтсом. в 2001 году Microsoft выбрала ее как основное изображение для рекламной кампании Windows XP.



Пейзажи Bliss сегодня / Фото из открытых источников

Теперь, спустя более двух десятилетий, зеленое поле – это уже история. А идиллический холм остался только на заставках и в коллективной цифровой памяти.

Между тем новое исследование показало, что аэрозоли, созданные человеческой деятельностью, влияют на облачность сильнее, чем считалось. Это ставит под сомнение точность климатических моделей и может свидетельствовать о более интенсивном глобальном потеплении.