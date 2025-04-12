Проблема может быть больше
Международная группа ученых, возглавляемая Университетом Восточной Финляндии и Финским метеорологическим институтом, пришла к выводу, что формирование и характеристики низких облаков чрезвычайно чувствительны к изменениям концентрации аэрозолей в земной атмосфере. Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Geoscience, показали, что влияние этих мелких частиц на охлаждение климата, вероятно, было недооценено, сообщает 24 Канал.
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Исследователи использовали данные, собранные на мониторинговых станциях ACTRIS (Инфраструктура исследований аэрозолей, облаков и газов) на Шпицбергене и в Финляндии, в частности на башне Пуйо в Куопио и в Палласе. Эти наблюдения показали, что свойства облаков реагируют на изменения уровня аэрозолей гораздо сильнее, чем предполагалось. Поскольку характеристики облаков меняются со временем, долгосрочные и качественные измерения являются критически важными для точной оценки влияния аэрозолей на облачность.
Выбросы антропогенных мелкодисперсных частиц охлаждают климат, изменяя свойства облаков, и таким образом частично противодействуют потеплению климата, вызванном парниковыми газами. Исходя из этих результатов, этот охлаждающий эффект находится в верхней части предыдущих оценок, основанных на спутниковых данных,
– говорит профессор Аннеле Виртанен из Университета Восточной Финляндии.
Кроме того, исследователи оценили способность климатических моделей описывать взаимосвязь между свойствами облаков и концентрацией аэрозолей. Сравнение моделей с реальными наблюдениями выявило недостатки в том, как ключевые процессы представлены в моделях. Также были обнаружены значительные расхождения между моделями в прогнозируемых взаимодействиях между аэрозолями и облаками.
Эти результаты помогут ученым разработать более точные климатические модели для прогнозирования будущих изменений климата, чтобы понять, насколько велико потепление и в какой степени его тормозят аэрозоли. Может выясниться, что люди вредят планете и климату гораздо больше, и спасает нас только наша пагубная привычка разбрызгивать аэрозоли. Новые модели играют ключевую роль в оценке климатических последствий различных сценариев выбросов.
Два других исследования могут быть полезны для понимания контекста
Стоит также напомнить о других открытиях, которые ученые сделали в последнее время:
- Во-первых, в октябре 2024 года нашли неожиданный источник загрязнения, который по вреду не уступает городскому смогу: средства личной гигиены в форме аэрозолей. Они создают "смог" в виде новообразованных частиц, которые могут оседать в легких, а также вступают в реакцию с веществами в окружающей среде, образуя новые загрязнители с преимущественно неизвестной токсичностью.
- Во-вторых, в январе ученые наконец объяснили значительный скачок температур в 2023 году, который обошел все прогнозы и не поддавался объяснению известными факторами, такими как парниковые газы или теплые течения Эль-Ниньо. Выяснилось, что повышение температуры стало следствием падения планетарного альбедо, то есть способности планеты отражать солнечный свет обратно в космос. Получая больше излучения, атмосфера больше нагревалась. В свою очередь альбедо снизилось вследствие уменьшения количества одного конкретного типа низковысотных облаков. А уменьшение облачности стало следствием уменьшения концентрации антропогенных аэрозолей в атмосфере. Именно так, получается, что эти два исследования противоречат друг другу: в первом случае можно сделать вывод, что аэрозолей много и они приводят к охлаждению (когда сами отражают свет), а в другом случае их якобы слишком мало, и поэтому они уменьшают количество облаков, которые должны были бы отражать солнечный свет. Однако ученые говорят, что причиной падения альбедо может быть и ряд других факторов, в том числе и само глобальное потепление. Учитывая это, нам нужны дополнительные данные и больше исследований, чтобы выяснить эти противоречия.