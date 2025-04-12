Проблема может быть больше

Международная группа ученых, возглавляемая Университетом Восточной Финляндии и Финским метеорологическим институтом, пришла к выводу, что формирование и характеристики низких облаков чрезвычайно чувствительны к изменениям концентрации аэрозолей в земной атмосфере. Результаты исследования, опубликованы в журнале Nature Geoscience, показали, что влияние этих мелких частиц на охлаждение климата, вероятно, было недооценено, сообщает 24 Канал.

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Исследователи использовали данные, собранные на мониторинговых станциях ACTRIS (Инфраструктура исследований аэрозолей, облаков и газов) на Шпицбергене и в Финляндии, в частности на башне Пуйо в Куопио и в Палласе. Эти наблюдения показали, что свойства облаков реагируют на изменения уровня аэрозолей гораздо сильнее, чем предполагалось. Поскольку характеристики облаков меняются со временем, долгосрочные и качественные измерения являются критически важными для точной оценки влияния аэрозолей на облачность.

Выбросы антропогенных мелкодисперсных частиц охлаждают климат, изменяя свойства облаков, и таким образом частично противодействуют потеплению климата, вызванном парниковыми газами. Исходя из этих результатов, этот охлаждающий эффект находится в верхней части предыдущих оценок, основанных на спутниковых данных,

– говорит профессор Аннеле Виртанен из Университета Восточной Финляндии.

Кроме того, исследователи оценили способность климатических моделей описывать взаимосвязь между свойствами облаков и концентрацией аэрозолей. Сравнение моделей с реальными наблюдениями выявило недостатки в том, как ключевые процессы представлены в моделях. Также были обнаружены значительные расхождения между моделями в прогнозируемых взаимодействиях между аэрозолями и облаками.

Эти результаты помогут ученым разработать более точные климатические модели для прогнозирования будущих изменений климата, чтобы понять, насколько велико потепление и в какой степени его тормозят аэрозоли. Может выясниться, что люди вредят планете и климату гораздо больше, и спасает нас только наша пагубная привычка разбрызгивать аэрозоли. Новые модели играют ключевую роль в оценке климатических последствий различных сценариев выбросов.

Два других исследования могут быть полезны для понимания контекста

Стоит также напомнить о других открытиях, которые ученые сделали в последнее время: