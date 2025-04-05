Потепление разрушает глобальную экономику

Глобальное потепление влияет на экономику многими способами. Экстремальные погодные условия, такие как засухи, штормы и наводнения, могут нанести значительный ущерб сельскому хозяйству и нарушить поставки товаров. Жара также снижает производительность труда и способствует продовольственной инфляции. Кроме того, изменение климата может повлиять на здоровье людей, распространение болезней, вызвать массовую миграцию и конфликты, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Предыдущие исследования прогнозировали, что даже экстремальное потепление на 4 градуса по Цельсию будет иметь лишь умеренное негативное влияние на мировую экономику. Однако новые данные показали, что эти прогнозы были слишком оптимистичными.

Исследователи обнаружили, что если Земля потеплеет более чем на 3 градуса до конца века, оценочный ущерб для мировой экономики возрастет с предварительно названных 11% до значительных 40 процентов. Такой уровень убытков может разрушить средства к существованию во многих частях мира.

Кроме того, предыдущие модели утверждали, что экономика холодных регионов мира, таких как Северная Европа, выигрывает от повышения глобальной температуры. Однако новое исследование показывает, что влияние на мировую экономику будет настолько большим, что все страны ощутят на себе его негативное влияние, а вероятные плюсы будут полностью нивелированы.

Сокращение выбросов парниковых газов является необходимым для предотвращения катастрофических последствий изменения климата. Однако это требует скоординированных усилий, а также значительных затрат со стороны всех стран. Сегодня мы видим, что никакие договоренности не работают так, как ожидалось.

Затраты и выгоды

Сокращение выбросов приводит к краткосрочным экономическим затратам. Они должны быть сбалансированы с долгосрочными выгодами от избежания опасных изменений климата. Недавнее экономическое моделирование показало, что этот баланс может быть достигнут путем сокращения выбросов такими темпами, которые позволят Земле нагреться не более чем на 2,7 градуса.

Это близко к нынешней траектории потепления Земли, но гораздо выше, чем цели Парижского соглашения и пределов глобального потепления, рекомендованных учеными-климатологами.

Согласно нашему новому исследованию, оптимальный уровень глобального потепления, который сбалансирует краткосрочные расходы с долгосрочными выгодами, составляет 1,7 градуса. Это цифра, которая в целом соответствует амбициозной цели Парижского соглашения,

– пишут ученые.

Очевидно, что текущая траектория, по которой мы движемся, ставит под угрозу наше будущее и будущее всей человеческой цивилизации. Чем быстрее человечество поймет, какие ужасы ждут нас в результате резкого изменения климата, тем быстрее мы сможем изменить курс, чтобы избежать этого.