Дональд Трамп разрушает все

Как известно, новый президент США не верит в изменение климата. Или ему просто все равно, что будет с планетой через 50 или 100 лет. Он уже подписал указ о выходе США из Парижского климатического соглашения, позволил вырубать ценные леса, сворачивает программы стимулирования электромобилей, а также, вероятно, в какой-то момент доберется до чистой энергетики. Это означает, что усилия любых сторон, которые действительно заинтересованы в борьбе с потеплением, будут получать сопротивление администрации Трампа в сфере разрешений, новых законов и самого внедрения инициатив, сообщает 24 Канал со ссылкой на New York Times.

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По данным американских журналистов, совместный проект Билла Гейтса и нескольких других миллиардеров под названием Breakthrough Energy, основанный в 2015 году, решил сократить свой политический отдел, особенно в США. Часть персонала увольняют, что, вероятно, уменьшит возможности лоббировать и влиять на экологическую политику. Причиной тому, как уже понятно, является низкая вероятность влияния на законодательство во время правления Трампа, который удаляет ссылки на изменение климата из правительственных документов и сайтов, замораживает расходы на меры против потепления, а также назначил руководить Агентством по охране окружающей среды человека, чья деятельность, как представляется, наоборот направлена на то, чтобы ускорить изменения климата.

Breakthrough Energy имела в своей копилке 1 миллиард долларов, чтобы вкладывать их в высокорискованные, но высокодоходные климатические решения и инновации. Куда теперь пойдут эти деньги, неясно, поскольку организация вряд ли сможет достичь значительного прогресса в формировании законов во время правления администрации Трампа.

Однако это не означает, что Билл Гейтс и компания прекратят научные исследования. Миллиардер десятилетиями финансирует научные исследования в различных сферах. Поэтому, если только Трамп не выдаст какого-то прямого запрета, можно ожидать, что ученые продолжат работать над поиском способов сдерживания или даже полной отмены потепления. Однако внедрять их начнут не ранее, чем через 4 года. Конечно же, это при условии, что на замену Трампу не придет кто-то еще хуже – например, Джей Ди Вэнс.

Это означает, что эти четыре года мы потеряем, что для климата может быть катастрофическим и непоправимым, поскольку многие считают, что планета приближается к точке невозврата, когда экосистемы начнут разрушаться по цепной реакции.

Какие варианты

Но Breakthrough Energy все еще может сосредоточиться на работе на уровне штатов и муниципалитетов, где политический ландшафт более благоприятен. Есть достаточно штатов, в которых большинство удерживают демократы. Даже при администрации Трампа существуют возможности для сотрудничества. Breakthrough Energy, например, поддерживает развитие ядерной энергетики, что совпадает с интересами нового президента.

Вместо политического влияния, проект Гейтса может сосредоточиться на финансировании частных стартапов и компаний, занимающихся чистыми технологиями. Это, безусловно, важно, но без политической поддержки, внедрение этих технологий будет затруднено.