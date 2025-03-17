Дональд Трамп руйнує все

Як відомо, новий президент США не вірить у зміну клімату. Або йому просто все одно, що буде з планетою через 50 чи 100 років. Він уже підписав указ про вихід США з Паризької кліматичної угоди, дозволив вирубувати цінні ліси, згортає програми стимулювання електромобілів, а також, імовірно, в якийсь момент добереться до чистої енергетики. Це означає, що зусилля будь-яких сторін, які дійсно зацікавлені у боротьбі з потеплінням, отримуватимуть спротив адміністрації Трампа в сфері дозволів, нових законів та самого впровадження ініціатив, повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Times.

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За даними американських журналістів, спільний проєкт Білла Гейтса та кількох інших мільярдерів під назвою Breakthrough Energy, заснований у 2015 році, вирішив скоротити свій політичний відділ, особливо в США. Частину персоналу звільняють, що, ймовірно, зменшить можливості лобіювати та впливати на екологічну політику. Причиною тому, як уже зрозуміло, є низька ймовірність впливу на законодавство під час правління Трампа, який видаляє посилання на зміну клімату з урядових документів та сайтів, заморожує витрати на заходи проти потепління, а також призначив керувати Агентством з охорони навколишнього середовища людину, чия діяльність, як видається, навпаки спрямована на те, щоб прискорити зміни клімату.

Breakthrough Energy мала у своїй скарбничці 1 мільярд доларів, щоб вкладати їх у високоризиковані, але високоприбуткові кліматичні рішення та інновації. Куди тепер підуть ці гроші, неясно, оскільки організація навряд чи зможе досягти значного прогресу у формуванні законів під час правління адміністрації Трампа.

Однак це не означає, що Білл Гейтс і компанія припинять наукові дослідження. Мільярдер десятиліттями фінансує наукові дослідження в різних сферах. Тому, якщо тільки Трамп не видасть якоїсь прямої заборони, можна очікувати, що вчені продовжать працювати над пошуком способів стримування або навіть повного скасування потепління. Однак впроваджувати їх почнуть не раніше, ніж через 4 роки. Звісно ж, це за умови, що на заміну Трампу не прийде хтось іще гірший – наприклад, Джей Ді Венс.

Це означає, що ці чотири роки ми втратимо, що для клімату може бути катастрофічним і непоправним, оскільки багато хто вважає, що планета наближається до точки неповернення, коли екосистеми почнуть руйнуватися за ланцюговою реакцією.

Які варіанти

Але Breakthrough Energy усе ще може зосередитися на роботі на рівні штатів і муніципалітетів, де політичний ландшафт більш сприятливий. Є достатньо штатів, у яких більшість утримують демократи. Навіть за адміністрації Трампа існують можливості для співпраці. Breakthrough Energy, наприклад, підтримує розвиток ядерної енергетики, що збігається з інтересами нового президента.

Замість політичного впливу, проєкт Гейтса може зосередитися на фінансуванні приватних стартапів і компаній, що займаються чистими технологіями. Це, безумовно, важливо, але без політичної підтримки, впровадження цих технологій буде ускладнено.