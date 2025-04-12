Проблема може бути більшою
Міжнародна група науковців, очолювана Університетом Східної Фінляндії та Фінським метеорологічним інститутом, дійшла висновку, що формування та характеристики низьких хмар надзвичайно чутливі до змін концентрації аерозолів у земній атмосфері. Результати дослідження, опубліковані в журналі Nature Geoscience, показали, що вплив цих дрібних частинок на охолодження клімату, ймовірно, був недооцінений, повідомляє 24 Канал.
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Дослідники використали дані, зібрані на моніторингових станціях ACTRIS (Інфраструктура досліджень аерозолів, хмар і газів) на Шпіцбергені та у Фінляндії, зокрема на вежі Пуйо в Куопіо та в Палласі. Ці спостереження показали, що властивості хмар реагують на зміни рівня аерозолів набагато сильніше, ніж передбачалося. Оскільки характеристики хмар змінюються з часом, довгострокові та якісні вимірювання є критично важливими для точної оцінки впливу аерозолів на хмарність.
Викиди антропогенних дрібнодисперсних частинок охолоджують клімат, змінюючи властивості хмар, і таким чином частково протидіють потеплінню клімату, спричиненому парниковими газами. Виходячи з цих результатів, цей охолоджуючий ефект знаходиться у верхній частині попередніх оцінок, заснованих на супутникових даних,
– каже професорка Аннеле Віртанен з Університету Східної Фінляндії.
Крім того, дослідники оцінили здатність кліматичних моделей описувати взаємозв'язок між властивостями хмар і концентрацією аерозолів. Порівняння моделей з реальними спостереженнями виявило недоліки в тому, як ключові процеси представлені в моделях. Також були виявлені значні розбіжності між моделями в прогнозованих взаємодіях між аерозолями та хмарами.
Ці результати допоможуть ученим розробити більш точні кліматичні моделі для прогнозування майбутніх змін клімату, щоб зрозуміти, наскільки великим є потепління і в якій мірі його гальмують аерозолі. Може з'ясуватися, що люди шкодять планеті та клімату набагато більше, і рятує нас лише наша згубна звичка розприскувати аерозолі. Нові моделі відіграють ключову роль в оцінці кліматичних наслідків різних сценаріїв викидів.
Два інші дослідження можуть бути корисні для розуміння контексту
Варто також нагадати про інші відкриття, які вчені зробили протягом останнього часу:
- По-перше, у жовтні 2024 року знайшли несподіване джерело забруднення, яке за шкодою не поступається міському смогу: засоби особистої гігієни у формі аерозолів. Вони створюють "смог" у вигляді новоутворених частинок, які можуть осідати в легенях, а також вступають у реакцію з речовинами в навколишньому середовищі, утворюючи нові забруднювачі з переважно невідомою токсичністю.
- По-друге, у січні вчені нарешті пояснили значний стрибок температур у 2023 році, який обійшов усі прогнози і не піддавався поясненню відомими факторами, такими як парникові гази чи теплі течії Ель-Ніньо. З'ясувалося, що підвищення температури стало наслідком падіння планетарного альбедо, тобто здатності планети відбивати сонячне світло назад у космос. Отримуючи більше випромінювання, атмосфера більше нагрівалась. Своєю чергою альбедо знизилось внаслідок зменшення кількості одного конкретного типу низьковисотних хмар. А зменшення хмарності стало наслідком зменшення концентрації антропогенних аерозолів в атмосфері. Саме так, виходить, що ці два дослідження суперечать одне одному: в першому випадку можна зробити висновок, що аерозолів багато і вони призводять до охолодження (коли самі відбивають світло), а в іншому випадку їх нібито занадто мало, і тому вони зменшують кількість хмар, які повинні були б відбивати сонячне світло. Однак учені кажуть, що причиною падіння альбедо може бути й низка інших факторів, у тому числі й саме глобальне потепління. З огляду на це, нам потрібні додаткові дані й більше досліджень, щоб з'ясувати ці суперечності.