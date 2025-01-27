Жінка відсудила у McDonald's 2,7 мільйона доларів: у чому причина

Жінка зі США подала позов до суду після того, як пролила каву від McDonald's собі на коліна. Це сталося на парковці. Внаслідок інциденту жінка отримала серйозні опіки.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Unilad.

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Жінка подала до суду на McDonald's

Жінка, на ім'я Стелла Лібек розповіла про інцидент, який трапився ще у 1992 році. Її кава з McDonald's виявилася небезпечно гарячою, що спричинило опіки третього ступеня на 16 відсотках тіла Стелли.

Після інциденту Стелла провела 8 днів у лікарні і пройшла безліч процедур. Хоча Стелла одужала за 2 роки, довга судова тяганина з McDonald's набула широкого розголосу в суспільстві.

Спочатку клієнтка запропонувала залагодити справу за 20 000 доларів, що покрило б витрати на її здоров'я і було б лише краплею в морі для компанії такого розміру, як McDonald's. Однак мережа фастфудів відмовилася, натомість запропонувавши Стеллі 800 доларів.

Що вирішив суд

Зрештою, у 1994 році справа дійшла до суду. Під час розгляду справи присяжні дізналися, що 700 інших людей отримали опіки від гарячих напоїв у McDonald's.

Справа завершилася тим, що присяжні запропонували Стеллі 200 000 доларів компенсації, яка була зменшена до 160 000 доларів. Стеллі також було присуджено 2,7 мільйона доларів штрафних збитків, хоча ця сума знизилася до 480 000 доларів, а сума врегулювання залишилася конфіденційною.



Жінка відсудила у McDonald's 2,7 мільйона доларів / Фото Unsplash

Чи дійсно можна отримати опіки від кави

Важко уявити, аби подібний інцидент трапився в Україні. Загально відомо, що температура кави в McDonald’s зазвичай варіюється в межах 80 – 90 градусів. Це стандарт для гарячих напоїв, що дозволяє зберігати аромат і смак кави.

Однак ризик отримання опіків залежить від температури води та тривалості контакту з нею. Як пише Children's Burns Trust, контакт із киплячою водою (100 градусів) призводить до миттєвих опіків третього ступеня, що вражають глибокі шари шкіри. А тривалий контакт з водою 60 градусів може викликати опіки другого ступеня (пошкодження верхнього шару шкіри з пухирями).