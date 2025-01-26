Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wiadomosci.onet.pl.

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Що відомо про чоловіка

У поліції розповіли, що чоловік із речами прийшов до будівлі муніципальної поліції Гданська. Він заявив, що має відбути покарання терміном у 18 днів. Для цього він спеціально взяв відпустку на роботі. Правоохоронці перевірили його в базах даних поліції. Виявилося, що він говорив правду.

Як з'ясувалося, громадянин перебуває у розшуку за ордером на арешт за напад. Згодом поліція встановила, що він має провести за ґратами набагато більше часу. А саме – 14 місяців.



Чоловік добровільно прийшов ув'язнений термін / Фото Unsplash

Чоловіка затримали і помістили в ізолятор тимчасового тримання. Найближчим часом його доставлять до виправної установи, де він почне відбувати повний термін свого покарання – 1 рік і 2 місяці.