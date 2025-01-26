Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Wiadomosci.onet.pl.

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Что известно о мужчине

В полиции рассказали, что мужчина с вещами пришел в здание муниципальной полиции Гданьска. Он заявил, что должен отбыть наказание сроком в 18 дней. Для этого он специально взял отпуск на работе. Правоохранители проверили его в базах данных полиции. Оказалось, что он говорил правду.

Как выяснилось, гражданин находится в розыске по ордеру на арест за нападение. Впоследствии полиция установила, что он должен провести за решеткой гораздо больше времени. А именно – 14 месяцев.



Мужчина добровольно пришел заключенный срок / Фото Unsplash

Мужчину задержали и поместили в изолятор временного содержания. В ближайшее время его доставят в исправительное учреждение, где он начнет отбывать полный срок своего наказания – 1 год и 2 месяца.