Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Bild.

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Известно, что владелица кота Марго Нис запланировала переезд из Новой Зеландии в Австралию. Она забронировала билет в одну сторону в Мельбурн для себя и всей семьи. Конечно, домашний любимец также должен был быть с ней в полете через южную часть Тихого океана между островом и континентом.

Марго поместила своего питомца в специальную клетку для транспортировки. Сотрудник аэропорта занес его в грузовой отсек и положил под тележку. После приземления Марго дождалась своего багажа, но клетки с котом не было. Через три часа ссор с представителями аэропорта женщина наконец выяснила, что ее переноску с животным забыли в самолете.



Кота забыли в багажном отделении / Фото Margo Neas

Тем временем пассажирский лайнер уже отправлялся в обратный рейс в Новую Зеландию. Миттенс был на борту.

Я спросила, как такое могло произойти? Боже мой! Это не лучшее начало нашей новой жизни в Мельбурне,

– вспомнила женщина.

Чем все закончилось

К счастью, история закончилась счастливо. Узнав о безбилетнике, члены экипажа обеспечили ему место в бизнес-классе. Чтобы животному было комфортно, капитан даже включал дополнительное отопление.

Приземлившись в Новой Зеландии, четвероногого пассажира снова посадили на самолет – на этот раз уже в один конец в Австралию. Прибыв домой, кот был вне себя от радости.