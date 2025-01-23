Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на филиал Подольского лесного офиса.

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В ГП "Леса Украины" объяснили, что из-за теплой зимы в Буковинских горах медведи отказались от зимней спячки. Вместо этого они блуждают по охотничьим угодьям в поисках пищи. Так, один из них пришел на подкормочную площадку Путильского над лесничества.

Там егеря раскладывают еду для оленей и косуль. Медведь нашел там тюк сена и начал его катать с места на место. Также зверь пытался на него залезть.

На Буковине медведя заметили за странным занятием: смотрите видео

Как пояснил охотовед филиала Руслан Рудый, в лесах медведям хватает естественных кормов, поэтому они не приближаются к населенным пунктам.

Они следуют своими привычными маршрутами и не представляют опасности для людей. Более того, в случае угрозы они быстро покидают территорию,

– отметил Рыжий.

и