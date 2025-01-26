Жінка вперше побачила, як падає сніг і зняла свою реакцію на камеру: відео зачарувало мережу

Азлен Абубакар переїхала з Філіппін до Ірландії, де мала змогу вперше у житті побачити сніг. Вона не могла стримати своїх емоцій та зафіксувала їх на камеру.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @loveazlen.

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Жінка вперше у житті побачила сніг

Азлен пояснила, що разом з родиною виросла на Філіппінах, де є лише 2 пори року.

Якщо не сонячно, то дощ, тож я ніколи до цього не бачила, як падає сніг. Я зі сльозами на очах навіть зателефонувала родині та друзям,

– розповіла Абубакар.

Жінка показала свою реакцію на сніг: дивіться відео

На відео, розміщеному у тіктоці, можна побачити, як жінка стоїть на вулиці під снігом та плаче, описуючи це як "здійснення своєї мрії".

"Мріяла про це, відколи себе пам'ятаю. Не можу висловити, що відчувала, просто чисте щастя", – зазначила вона.

Реакція соцмереж

Користувачі тіктоку були зачаровані реакцією дівчини. Ось, які коментарі вони залишали під її відео: