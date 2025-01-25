Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @jordanmalloch.

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Дівчина зізналася, що вирішила заощадити на перукарні й зробила зачіску самостійно вдома. Однак у процесі щось пішло не так. Її курйозне відео вже зібрало понад 47 мільйонів переглядів у тіктоці.

На оприлюднених кадрах дівчина показує, як хотіла пофарбувати волосся за допомогою саморобної шапочки. Знявши шапочку, на її голові було щось подібне на локшину. Це змусило її, а тепер і мільйони глядачів, посміятися.

Я бачила у тіктоці, як дівчина зробила собі мелірування – результат був напрочуд природним. Думала, що зможу повторити це, але помилилися. Зняла відео, щоб відправити другу, бо спочатку трохи злякалася. Збираюсь на весілля через 10 днів й ось так все зіпсувала,

– розповіла Меллок.

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Яким був результат після фарбування

Знявши шапочку і вимивши волосся фіолетовим шампунем, жінка побачила, що результат вийшов кращим, ніж вона очікувала.

Все було чудово, то був лише початковий шок. Друзі знають, що я постійно роблю такі речі, але сподівалась, що це побачить тільки кілька людей,

– пояснила Джордан.