Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @jordanmalloch.

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Девушка призналась, что решила сэкономить на парикмахерской и сделала прическу самостоятельно дома. Однако в процессе что-то пошло не так. Ее курьезное видео уже собрало более 47 миллионов просмотров в тиктоке.

На обнародованных кадрах девушка показывает, как хотела покрасить волосы с помощью самодельной шапочки. Сняв шапочку, на ее голове было что-то похожее на лапшу. Это заставило ее, а теперь и миллионы зрителей, посмеяться.

Я видела в тиктоке, как девушка сделала себе мелирование – результат был удивительно естественным. Думала, что смогу повторить это, но ошиблись. Сняла видео, чтобы отправить другу, потому что сначала немного испугалась. Собираюсь на свадьбу через 10 дней и вот так все испортила,

– рассказала Меллок.

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Каким был результат после окрашивания

Сняв шапочку и вымыв волосы фиолетовым шампунем, женщина увидела, что результат получился лучше, чем она ожидала.

Все было прекрасно, то был лишь начальный шок. Друзья знают, что я постоянно делаю такие вещи, но надеялась, что это увидит только несколько человек,

– объяснила Джордан.