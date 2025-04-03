Жінка пішла на експеримент, проносивши одну і ту ж сукню 100 днів: навіщо вона це зробила

Британка, на ім'я Бріттані Балінскі пішла на цікавий експеримент, одягаючи одну і ту ж сукню протягом 100 днів. З грудня 2024 по березень 2025 року жінка не розлучалася з улюбленим вбранням.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Навіщо жінка зробила це

Бріттані Балінскі зізналася, що у такий спосіб хотіла продемонструвати універсальність і самоочисні властивості натуральної вовни, з якої була виготовлена її сукня. Жінка наголосила, що вовна – недооцінений матеріал, який:

зберігає тепло,

має виняткову здатність протистояти забрудненням і запахам.

Якщо шерсть не забруднилася, достатньо просто провітрити річ, і вона знову як нова,

– наголосила жінка

Цікаво! Тканина вовна виготовляється з натурального волокна, яке отримують із шерсті тварин. Найчастіше використовують овечу вовну. Вона м’яка, тепла та еластична.

Жінка ходила в одній і тій самій сукні 100 днів: дивіться відео

Реакція мережі

Не всі користувачі соцмереж підтримали експеримент жінки. Часто її називали просто "бродяжкою". Але Бріттані не відступила. Вона пояснює, що її підхід пов'язаний із філософією сталого споживання та мінімалізму.

Це економічно, практично й екологічно. Ми просто занадто звикли до надмірного догляду за речами, який не завжди виправданий,

– зазначила британка.

Сукню, що стала символом її виклику, вона прикрашала аксесуарами та елементами іншого одягу, показуючи, що одне вбрання може бути доречним у найрізноманітніших ситуаціях. За 100 днів Бріттані лише кілька разів прала її, надаючи перевагу точковому чищенню і провітрюванню.

Раніше ми писали про жінку, яка 10 років нічого не купує, бо відмовилася від грошей. Вона використовує природні засоби для лікування недуг, вирощує субтропічні рослини, використовує багаторазові серветки замість туалетного паперу, одяг отримує від знайомих, і виготовляє власний пральний порошок.