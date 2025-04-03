Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Star.

Смотрите также Как вернуть потерянный кошелек настоящему владельцу: остроумный мужчина разработал гениальный хак

Зачем женщина сделала это

Бриттани Балински призналась, что таким образом хотела продемонстрировать универсальность и самоочищающиеся свойства натуральной шерсти, из которой было изготовлено ее платье. Женщина подчеркнула, что шерсть – недооцененный материал, который:

сохраняет тепло,

имеет исключительную способность противостоять загрязнениям и запахам.

Если шерсть не загрязнилась, достаточно просто проветрить вещь, и она снова как новая,

– отметила женщина

Интересно! Ткань шерсть изготавливается из натурального волокна, которое получают из шерсти животных. Чаще всего используют овечью шерсть. Она мягкая, теплая и эластичная.

Женщина ходила в одном и том же платье 100 дней: смотрите видео

Реакция сети

Не все пользователи соцсетей поддержали эксперимент женщины. Часто ее называли просто "бродяжкой". Но Бриттани не отступила. Она объясняет, что ее подход связан с философией устойчивого потребления и минимализма.

Это экономически, практично и экологично. Мы просто слишком привыкли к чрезмерному уходу за вещами, который не всегда оправдан,

– отметила британка.

Платье, ставшее символом ее вызова, она украшала аксессуарами и элементами другой одежды, показывая, что один наряд может быть уместным в самых разнообразных ситуациях. За 100 дней Бриттани лишь несколько раз стирала ее, предпочитая точечную чистку и проветривание.

Ранее мы писали о женщине, которая 10 лет ничего не покупает, потому что отказалась от денег. Она использует природные средства для лечения недугов, выращивает субтропические растения, использует многоразовые салфетки вместо туалетной бумаги, одежду получает от знакомых, и изготавливает собственный стиральный порошок.