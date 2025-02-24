У Польщі жінка викликала швидку пам'ятнику, бо подумала, що це людина

У столиці Польщі стався курйозний інцидент. Жителька Варшави помітила на лавці чоловіка, який лежав нерухомо і не подавав ознак життя, тож одразу викликала швидку. Але постраждалий виявився пам'ятником.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Warsaw.pl.

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Що відомо про інцидент

Як відомо, перехожа просто йшла вулицею. Аж раптом вона побачила чоловіка, вкритого ковдрою, на лавці. Вона якийсь час поспостерігала за ним і виявила, що він не рухається. Побоюючись за життя людини, вона викликала медиків.

На місце події оперативно прибули поліція та медики, але з'ясувалося, що "постраждалим" був пам’ятник "Бездомному Ісусу". Рятувальники не засудили її дії, а навпаки, похвалили за уважність.

Краще так, ніж байдужість. Добре, що вона зреагувала, навіть якщо не почала реанімацію,

– зазначив один із рятувальників.

Хоча виклик виявився хибним, рятувальники нагадали про важливість допомоги та необхідність знання способів порятунку життя.



Пам'ятник "Бездомному Ісусу" у Варшаві / Фото The Warsaw

Що відомо про пам'ятник "Бездомному Ісусу" у Варшаві