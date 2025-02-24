Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Warsaw.pl.

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Что известно об инциденте

Как известно, прохожая просто шла по улице. Вдруг она увидела мужчину, укрытого одеялом, на скамейке. Она некоторое время понаблюдала за ним и обнаружила, что он не двигается. Опасаясь за жизнь человека, она вызвала медиков.

На место происшествия оперативно прибыли полиция и медики, но выяснилось, что "пострадавшим" был памятник "Бездомному Иисусу". Спасатели не осудили ее действия, а наоборот, похвалили за внимательность.

Лучше так, чем равнодушие. Хорошо, что она среагировала, даже если не начала реанимацию,

– отметил один из спасателей.

Хотя вызов оказался ложным, спасатели напомнили о важности помощи и необходимости знания способов спасения жизни.



Памятник "Бездомному Иисусу" в Варшаве / Фото The Warsaw

Что известно о памятнике "Бездомному Иисусу" в Варшаве