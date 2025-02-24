Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Daily Mail.

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Как начался пожар

По данным журналистов, парень сам поджег свою "надувную подружку". Произошло это после того, когда его сосед по комнате неожиданно вернулся домой раньше. Владелец куклы был очень смущен и не придумал ничего лучше, чем просто сжечь куклу.

Однако огонь быстро вышел из-под контроля и распространился, спровоцировав пожарную сигнализацию кампуса. Коридор общежития был заполнен пламенем и дымом.

Пожарная служба прибыла быстро и потушила пламя с нулевыми жертвами, за исключением "подружки" секс-куклы,

– говорится в материале.



Студент развлекался с надувной куклой и сжег общежитие / Фото Daily Mail

Реакция университета

После инцидента университет обратился ко всем студентам с призывом не использовать открытый огонь с силиконовыми предметами.

"Пожалуйста, не используйте открытый огонь для работы с силиконовыми изделиями или другими легковоспламеняющимися материалами в здании. Предметы, которые больше не нужны, можно выбросить в мусорку", – говорилось в сообщении администрации учебного заведения.

В конце концов, студент получил выговор за свои действия.