Жінка купила шоколад "із сюрпризом": що було всередині

Жінка з Великої Британії, на ім'я Іві вирішила купити плитку улюбленого шоколаду Cadbury's Dairy Milk. Однак те, що вона виявила всередині, шокувало її.

Про це вона розповіла на популярному форумі Reddit, передає 24 Канал.

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Що відомо про дивну знахідку

Жінка розповіла, що коли відкрила пачку з шоколадом, то виявила всередині міль.

Коли ми відкрили шоколадку, то помітили, що вона волога і липка по краях обгортки, але не надали цьому значення. Тільки коли ми почали розламувати плитку, ми перевернули її й побачили, що в ній оселилася міль,

– розповіла вона.

Вражена жінка одразу ж звернулася до служби підтримки Cadbury, але відповіді так і не отримала.



Плитка виявилася липкою, а всередині перебувала міль / Фото Reddit

Жінка вирішила просто викинути шоколадку і забути про інцидент. Але через місяць Іві вирішила поділитися історією на Reddit. Історія швидко набрала популярності, зібравши безліч коментарів. Деякі користувачі з іронією поставилися до ситуації, жартуючи про "додатковий білок" і "метелика в шоколаді", тоді як інші радили Іві домагатися відповіді від виробника.

Що про це каже компанія-виробник

Представники Mondelēz International, материнської компанії Cadbury, прокоментували інцидент.

Безпека та якість нашої продукції мають для нас першорядне значення. Ми проводимо численні перевірки на всіх етапах виробництва, перш ніж продукція потрапляє до споживачів. Ми пишаємося нашим обслуговуванням клієнтів і шкодуємо, що споживач не отримав відповіді на свій запит,

– заявив представник компанії.

Компанія також запропонувала Іві зв'язатися з їхнім відділом по роботі зі споживачами для подальшого розслідування.