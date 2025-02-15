Об этом она рассказала на популярном форуме Reddit, передает 24 Канал.

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Что известно о странной находке

Женщина рассказала, что когда открыла пачку с шоколадом, то обнаружила внутри моль.

Когда мы открыли шоколадку, то заметили, что она влажная и липкая по краям обертки, но не придали этому значения. Только когда мы начали разламывать плитку, мы перевернули ее и увидели, что в ней поселилась моль,

– рассказала она.

Пораженная женщина сразу же обратилась в службу поддержки Cadbury, но ответа так и не получила.



Плитка оказалась липкой, а внутри находилась моль / Фото Reddit

Женщина решила просто выбросить шоколадку и забыть об инциденте. Но через месяц Иви решила поделиться историей на Reddit. История быстро набрала популярность, собрав множество комментариев. Некоторые пользователи с иронией отнеслись к ситуации, шутя про "дополнительный белок" и "бабочку в шоколаде", тогда как другие советовали Иви добиваться ответа от производителя.

Что об этом говорит компания-производитель

Представители Mondelēz International, материнской компании Cadbury, прокомментировали инцидент.

Безопасность и качество нашей продукции имеют для нас первостепенное значение. Мы проводим многочисленные проверки на всех этапах производства, прежде чем продукция попадает к потребителям. Мы гордимся нашим обслуживанием клиентов и сожалеем, что потребитель не получил ответа на свой запрос,

– заявил представитель компании.

Компания также предложила Иви связаться с их отделом по работе с потребителями для дальнейшего расследования.