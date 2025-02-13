Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Forbes.

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Забавная история произошла 11 февраля. Мужчина оставил тортик на улице, но когда пошел забрать его, то лакомство исчезло. Зато на повсюду были шоколадные следы, которые оставил пушистый вор. Эти следы привели к опоссуму и остаткам торта, которые уже не мог доесть мелкий вредитель.

Однако семья не расстроилась тем, что не сможет съесть вкусности. Их насторожило то, как животное выглядело и чувствовало себя, поэтому они обратились за помощью.



Опоссум-вор / Фото Кима Доггетта

В каком состоянии было животное

Выяснилось, что чрезмерное увлечение сладким могло стоить опоссуму жизни. Ветеринары осмотрели животное и оказали ему первую помощь. Они исследовали, что опоссум также страдал от интоксикации из-за свинца, поэтому теперь ветеринары лечат его и от интоксикации, и от последствий его переедания сладостями.

Справка. Как и для многих других животных (например, собак и кошек), теобромин и кофеин, содержащиеся в шоколаде, являются токсичными для опоссумов. Они могут вызвать отравление, проявляющееся судорогами, повышенным сердцебиением, диареей и даже летальным исходом в высоких дозах.