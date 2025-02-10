Жінка стала володаркою рекордно довгих вус: як вона виглядає

Американка відростила найдовшу бороду у світі серед жінок. Вона здобула офіційний статус рекордсменки та потрапила до Книги рекордів Гіннеса.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Книгу рекордів Гіннеса.

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Відомо, що рекордсменку звати Ерін Ганікатт і вона має найдовші вуса серед представниць жіночої статі. Її кучеряві руді вуса мають довжину 31 сантиметр. Жінка зізналася, що почала відрощувати волосся на бороді навмисно.

2020 року я почала відрощувати бороду, щоб стати рекордсменкою з найдовшої бороди серед живих людей (жінок), а вуса просто йдуть в комплекті з нею! З вусами знадобилося трохи більше часу, тому що я постійно підстригала їх, бо вони постійно потрапляли мені в рот – це дуже дратувало. Але після цього я вирішила просто продовжувати їх відрощувати,

– зізналася рекордсменка.



Як виглядає Ерін Ганікатт / Фото Книги рекордів Гіннеса

Чому у жінки росте борода та вуса

Рослинність на обличчі жінки – результат синдрому полікістозних яєчників (СПКЯ), який спричиняє гормональний дисбаланс і може призвести до нерегулярних менструацій, збільшення ваги, безпліддя і надмірного росту волосся.

Сама жінка зазначила, що у неї почало рости надмірне волосся на обличчі, коли їй було 13 років. Їй доводилося голитися тричі на день, щоб впоратися з постійною щетиною.

"Я припинила голитися, тому що втомилася постійно голити обличчя тричі на день. Я також бачила в Інтернеті багато жінок, які були задоволені своїм волоссям на обличчі, і я вирішила, що якщо вони можуть бути щасливі з тим, що мають, то і я повинна бути щаслива з тим, що маю. І я не повинна соромитися того, хто я є зовні, тому що це просто відбувається природно", – наголосила вона.

Зрештою, вона потрапила до Книги рекордів Гіннеса. Вона прагне надихати інших людей.