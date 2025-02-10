Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Книгу рекордов Гиннеса.

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Известно, что рекордсменку зовут Эрин Ганикатт и она имеет самые длинные усы среди представительниц женского пола. Ее кудрявые рыжие усы имеют длину 31 сантиметр. Женщина призналась, что начала отращивать волосы на бороде намеренно.

в 2020 году я начала отращивать бороду, чтобы стать рекордсменкой по самой длинной бороде среди живых людей (женщин), а усы просто идут в комплекте с ней! С усами понадобилось чуть больше времени, потому что я постоянно подстригала их, потому что они постоянно попадали мне в рот – это очень раздражало. Но после этого я решила просто продолжать их отращивать,

– призналась рекордсменка.



Как выглядит Эрин Ганикатт / Фото Книги рекордов Гиннеса

Почему у женщины растет борода и усы

Растительность на лице женщины – результат синдрома поликистозных яичников (СПКЯ), который вызывает гормональный дисбаланс и может привести к нерегулярным менструациям, увеличению веса, бесплодию и чрезмерному росту волос.

Сама женщина отметила, что у нее начали расти чрезмерные волосы на лице, когда ей было 13 лет. Ей приходилось бриться трижды в день, чтобы справиться с постоянной щетиной.

"Я прекратила бриться, потому что устала постоянно брить лицо трижды в день. Я также видела в Интернете много женщин, которые были довольны своими волосами на лице, и я решила, что если они могут быть счастливы с тем, что имеют, то и я должна быть счастлива с тем, что имею. И я не должна стесняться того, кто я есть внешне, потому что это просто происходит естественно", – подчеркнула она.

В конце концов, она попала в Книгу рекордов Гиннеса. Она стремится вдохновлять других людей.