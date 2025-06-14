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14 червня, 13:00
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Дівчина принесла додому пакет із мушлями: те, що було всередині, шокувало її

Альона Захарова
Основні тези
  • Американка назбирала мушлі на узбережжі, але виявилося, що в них були краби, які втекли з її гаража.
  • Інцидент привернув увагу захисників природи, які наголошують на важливості мушель для виживання крабів-відлюдників.

Американка прогулювалася узбережжям та вирішила позбирати мушлі. Вона була переконана, що вони порожні, тож назбирала їх у пакет та принесла додому.

Але там на неї чекав справжній сюрприз. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @ryleeslappey.

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На оприлюднених у мережі кадрах ми бачимо, як десятки крабів повільно тікають з гаража. Очевидно, вони вибралися із сумки та намагаються повернутися додому. Це відео зібрало понад 3 мільйони переглядів.

Як зазначила авторка відео, всіх крабів згодом випустили на волю. На щастя, все минулося добре і жоден крабик не постраждав. 

Жінка принесла додому пакет із мушлями: дивіться відео

Чому це важливо 

Курйозний, на перший погляд, випадок несподівано привернув увагу захисників природи. Як зазначають в організації Ocean Conservancy, мушлі відіграють критично важливу роль у виживанні крабів-відлюдників. У природі існує понад тисячу видів цих істот. Переважно вони мешкають у тропічних регіонах: 

  • Карибського басейну,
  • Південної Америки,
  • Африки та Австралії, 

Хоча деякі трапляються і біля атлантичного узбережжя США. Фахівці застерігають: брак природних мушель може мати серйозні наслідки для популяції. Не маючи іншого вибору, краби шукають прихисток у смітті – пляшках, жерстяних банках та інших відходах. Така "альтернатива" часто виявляється смертельно небезпечною.

Раніше ми писали про курйозний інцидент, який трапився у Теннессі. Зебра, на ім'я Ед втекла з приватного господарства і перебувала на волі приблизно тиждень, поки її не знайшли на пасовищі.