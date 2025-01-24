Не ходить у магазин вже 4 роки: жінка розповіла, як витрачає 100 доларів на рік на продукти

Жінка, на ім'я Софі Джуель-Андерсон розповіла, що почала економити багато грошей, коли припинила ходити до магазину за продуктами. Натомість все необхідне вона знаходила у сміттєвих баках.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Де жінка бере їжу

Софі зізналася, що одного дня вирішила зазирнути у сміттєвий контейнер, який виявився сповненим чудової, ще придатної до вживання їжі. Тоді вона зрозуміла, що їй більше не потрібно ходити по магазинах.

Я не ходила в продуктовий магазин уже чотири роки,

– розповіла Софі, яка працює менеджером ресторану.

Повернувшись 2022 року в Данію з Австралії, Софі продовжила копирсатися в смітті і навіть залучила до цього заняття всю свою сім'ю. Зараз вона купує в супермаркетах тільки засоби гігієни, і за весь 2024 рік вона витратила приблизно 98 доларів США.



Що знайшла жінка у смітнику / Фото The Sun

Як це змінило її життя

На зекономлені сотні й тисячі вона подорожує світом, і за останні чотири роки побувала в Кенії, Аргентині, Італії, Іспанії та Дубаї. Причому, у своїх подорожах вона їжу теж не купує.

Софі розповіла, що її риття в сміттєвих баках з пошуку прожитку перетворилося на "повсякденний активізм". Своїм прикладом вона підвищує обізнаність про проблему харчових відходів і змінює ставлення до подібних продуктів.