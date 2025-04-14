Жінка побачила незвичну картину на секонді: надпис на звороті вразив її до сліз

Жінка придбала на барахолці в американському штаті Нью-Джерсі рідкісну картину. Надпис, що був на звороті, вразив її до глибини душі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на обговорення на форумі Reddit.

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Купивши картину, жінка вирішила перевірити зворотню сторону. На ній було щире послання, написане від руки. На звороті було написано: "Коледж Свортмор, випуск 2020 року. Зроблено з любов'ю, тато".

Я завжди перевіряю зворотний бік картин у таких магазинах. Ніколи не знаєш, яка особиста історія може там ховатися,

– зізналася зворушена американка.



Записка на звороті картини / Фото Reddit

На самій картині було зображено яскравий пейзаж із білою лавкою на зеленому газоні та високими кам'яними вежами.

Не знаю, чому вона опинилася тут, але мене це засмутило. Очевидно, батько намалював картину з любов'ю для випуску своєї дитини, а тепер ця пам’ятка продається на секонд-хенді за 3,99 долара,

– додає вона.

Її публікація у Reddit швидко стала вірусною у мережі, отримавши понад 5300 вподобайок та сотні коментарів від користувачів, яких зворушила ця дивовижна історія.

Інша американка з Пенсільванії купила картину на аукціоні за 12 доларів, яка може бути оригіналом Ренуара і коштувати мільйони.