Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star. Артефакт, якому може бути 2500 років, знайшли в глиняному кургані.

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Про це заявили Яцек Уковскі та Катажина Хердзік. Унікальну зброю вони знайшли у глиняному кургані, який, як припускають, обрушився зі скелі після недавніх штормів.

Цікаво! Фахівці припускають, що кинджал належить до гальштатського періоду (1200-450 рр. до н. е.) — часу раннього залізного віку в Європі. Артефакт прикрашений півмісяцями, хрестами і складними геометричними орнаментами, які, імовірно, символізують зоряні сузір'я. На їхню думку, це може вказувати на зв'язок із "сонячним культом" і ритуальним призначенням предмета.



Пара випадково знайшла стародавній кинджал / Фото Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Співробітники Кам'янецького краєзнавчого музею припустили, що ця знахідка є однією з найцінніших знахідок такого типу в Польщі.

Він, можливо, був відлитий у майстерні на півдні Європи й потім потрапив на територію сучасної Польщі внаслідок торгових або військових контактів,

– зазначили в музеї.

Катажина Гердзик одразу зрозуміла, що перед нею незвичайний предмет.

"Я не очікувала, що зроблю таке відкриття, але щойно побачила його, відчула, що це може бути щось важливе", – сказала вона.

Зараз над знахідкою працюють експерти. Дослідники планують встановити точну дату виготовлення і походження артефакту. Раніше ми писали про американку Енн Трапані, яка знайшла на смітнику в Нью-Йорку стару запечатану коробку з весільною сукнею 1987 року.