Про це вона розповіла у своєму тіктоці, передає 24 Канал.

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У відео Енн Трапані розповіла, що одного дня вийшла на прогулянку своїм районом на Лонг-Айленді. Раптом біля смітників вона побачила цікаву коробку. Всередині виявилася ідеально збережена весільна сукня, яка пролежала запечатаною з 1987 року.

Я люблю економію і ностальгію, тому моє серце просто розривалося, коли я побачила цю коробку поруч з іншими викинутими,

– розповіла Трапані.

Що було у коробці: дивіться відео

Реакція мережі

Дівчина поділилася своєю знахідкою у соцмережах. її відео моментально стало вірусним, набравши понад 2,3 мільйона переглядів.

На превеликий подив, сукня ідеально підійшла дівчині. Коментатори в один голос заявляли:

"Це знак!".

"Начебто вона була зшита саме для тебе".

Хоча Енн поки не вирішила, що робитиме з сукнею, вона вже розглядає можливість вдихнути в неї нове життя, переробивши на стильну спідницю і топ.

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