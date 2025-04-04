Об этом она рассказала в своем тиктоке, передает 24 Канал.

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В видео Энн Трапани рассказала, что однажды вышла на прогулку по своему району на Лонг-Айленде. Вдруг возле мусорников она увидела интересную коробку. Внутри оказалась идеально сохранившееся свадебное платье, которое пролежало запечатанным с 1987 года.

Я люблю экономию и ностальгию, поэтому мое сердце просто разрывалось, когда я увидела эту коробку рядом с другими выброшенными,
– рассказала Трапани.

Что было в коробке: смотрите видео

Реакция сети

Девушка поделилась своей находкой в соцсетях. ее видео моментально стало вирусным, набрав более 2,3 миллиона просмотров.

К большому удивлению, платье идеально подошло девушке. Комментаторы в один голос заявляли:

  • "Это знак!".
  • "Как будто оно было сшито именно для тебя".

Хотя Энн пока не решила, что будет делать с платьем, она уже рассматривает возможность вдохнуть в него новую жизнь, переделав на стильную юбку и топ.

Другие интересные находки

Люди нередко находят действительно ценные вещи на барахолках и в секондхендах. В частности:

  • Американец Рафи Хок купил 700-летний гобелен на распродаже. Это может быть репродукция или текстиль XVII-XVIII веков.
  • Американец в конце 1980-х годов купил на блошином рынке за 4 доллара картину, которая оказалась оригинальным экземпляром Декларации независимости США.
  • Даже в Украине можно обнаружить что-то интересненькое! Мужчина нашел редкие коллекционные куклы на секонд-хенде, которые можно продать за 80 – 130 долларов за штуку.