Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на @izbuckley.

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Про свої пригоди дівчина розповіла у відео, яке опублікувала у тіктоці. Там воно швидко завірусилося, зібравши понад 200 тисяч переглядів і безліч позитивних коментарів.

Я відчула щось лахмате у своєму ліжку, коли спала в загальній кімнаті хостела",

– розповіла дівчина у своєму 14-секундному відео.

На оприлюднених кадрах можна побачити крихітне кошеня, яке зручно влаштувався біля її подушки, почуваючись як удома.

Дівчина лягала спати і виявила у ліжку непроханого гостя: дивіться відео

Цікаво! У Гватемалі існує значна проблема з безпритульними тваринами, особливо собаками та котами. Точні цифри важко визначити через відсутність загальнонаціональних підрахунків, але дослідження та спостереження свідчать про масштабність проблеми.

Реакція мережі

Користувачі соцмереж позитивно відреагували на відео. Ось, які коментарі вони залишали під відео:

"Це найменш страшна річ, від якої ви могли прокинутися".

"Могло бути й гірше, якщо чесно… Я прокинувся з величезним геконом".

"А я прокинулася від скорпіона, який повзав по моїй нозі в Таїланді".

Тим часом китаєць, на ім'я Чен має іншу проблему – він не може орендувати житло через свого домашнього улюбленця – чорного теля бичка.