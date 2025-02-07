Жінка знайшла сюрприз всередині бананів і була нажахана: що там було

Австралійка купила у магазині банани, але була шокована тим, що побачила всередині, коли зняла шкірку. Вона поділилась передісторією та фотографіями, тим самим змусивши користувачів мережі хвилюватися.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на New York Post.

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Жінка розповіла, що коли купила банани, вони були ще зелені.

Мусила чекати, поки вони дозріють. Мій молодший захотів пригоститися перед сном, тому я розрізала половину і відчула огиду. Зовні банани були нормальними. Ніколи такого не бачила. Що це в біса таке?!,

– поцікавилась вона.



Який вигляд мали незвичні банани / Фото з фейсбуку

Читачі розділили її огиду від вигляду бананів й намагалися знайти відповідь, як це могло трапитися. Дехто зауважив, що це схоже на грибкову хворобу або інфекцію. Ось. які коментарі залишали люди:

"Схоже, у них нігроспороз – грибкове захворювання";

"Зображення з Google каже, що це хвороба Моко";

"Банан має грибкову інфекцію. Існує велика ймовірність, що багато бананів з одного грона/ферми".

Знавці припустили, що фрукти зіпсувалися через неналежні умови зберігання: "Вони були в холодильнику?", "Схоже, що їх заморозили, а потім знову розморозили", "Може, це через спеку? Або вони ставлять їх у прохолодну кімнату, а потім витягують і виставляють знову і знову".

Втім, незалежно від причини, люди закликали жінку віднести їх назад до магазину, щоб отримати відшкодування.