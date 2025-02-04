Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @andrewlmagpili.

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Відповідне відео чоловік опублікував у своєму тіктоці. На оприлюднених кадрах видно, що велика рибина схожа на кулю лежала на кам'яному березі. Ендрю показав на кілька миттєвостей рибу, після чого взяв її до рук.

Риба на кілька секунд опинилася в кадрі, після чого повернув до океану, а потім вона поступово зникла за хвилями океану.

Що чоловік знайшов на пляжі: дивіться відео

Реакція соцмереж

Ролик рибалки швидко став вірусним та набрав 48 мільйонів переглядів, майже 3 мільйона лайків та понад 35 тисяч коментарів під ним.

Це ж фугу, і як він тільки від неї не отруївся то?,

– вказав коментатор.