Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на тикток @andrewlmagpili.

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Соответствующее видео мужчина опубликовал в своем тиктоке. На обнародованных кадрах видно, что большая рыба похожая на шар лежала на каменном берегу. Эндрю показал на несколько мгновений рыбу, после чего взял ее в руки.

Рыба на несколько секунд оказалась в кадре, после чего повернул к океану, а потом она постепенно исчезла за волнами океана.

Что мужчина нашел на пляже: смотрите видео

Реакция соцсетей

Ролик рыбака быстро стал вирусным и набрал 48 миллионов просмотров, почти 3 миллиона лайков и более 35 тысяч комментариев под ним.

Это же фугу, и как он только от нее не отравился то?,

– указал комментатор.