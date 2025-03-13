Американець проковтнув сережки, вартістю 769 500 доларів: що було далі

Чоловіка, на ім'я Джейтан Гілдер звинуватили у пограбуванні. Він провернув аферу у торговому центрі Mall at Millenia в Орландо, проковтнувши сережки Tiffany & Co. вартістю 769 500 доларів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням PEOPLE.

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Що відомо про інцидент

Американець провернув аферу під виглядом VIP-клієнта, коли назвався представником баскетбольної команди Orlando Magic, який нібито цікавиться дорогоцінностями у магазині Tiffany & Co.

На камерах відеоспостереження можна побачити, що чоловік схопив дві пари діамантових сережок та намагався втекти. Співробітник магазину намагався його зупинити, але Гілдер застосував силу та вибіг із магазину, прихопивши також каблучку вартістю 587 000 доларів.

Спершу чоловіку вдалося втекти на авто, але поліція швидко ідентифікувала його машину. Через деякий час Дорожній патруль Флориди зупинив його на міждержавній автомагістралі. Але зловмисник не розгубився і проковтнув декілька предметів.

Вже після проведення сканування тіла у в'язниці в його шлунку виявили "сторонні предмети". Поліція підозрює, що це і є зниклі сережки Tiffany & Co., але ще потрібно буде дочекатися "природного виходу" для офіційного підтвердження.

Що про це каже сам зловмисник

Цікаво, що підозрюваний сам запитав тюремний персонал, чи будуть йому висунуті звинувачення "за те, що у нього в шлунку". Один із поліцейських також почув, як Гілдер пошкодував, що не викинув сережки у вікно.



Американець проковтнув сережки, вартістю 769 500 доларів / Фото PEOPLE

Яке покарання світить чоловіку

Гілдеру висунули звинувачення у крадіжці першого ступеня та пограбуванні в масці. Крім того, у нього вже було 48 невиконаних ордерів на арешт у Колорадо. Поліція продовжує розслідування та очікує повернення доказів у справі – у буквальному сенсі.