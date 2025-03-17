У США зловмисники пограбували АЗС, погрожуючи касиру пітонами

В американському штаті Теннессі четверо чоловіків пограбували АЗС. Вони не мали із собою зброї, тож погрожували касиру двома пітонами.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Wreg.

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Що відомо про незвичне пограбування

Епічне пограбування потрапило на камери відеоспостереження. На оприлюднених кадрах видно, як чоловіки тримають змій та кладуть їх на прилавок. У такий спосіб зловмисники хотіли залякати касира, аби той безкоштовно дав їм олію з канабісом на 400 доларів.

Правоохоронці поспілкувалися з одним зі співробітників заправки. Чоловік, на ім'я Маюр Равал сказав, що на той момент він і його брат працювали в магазині. Коли до АЗС увірвалися грабіжники, він надзвичайно злякався змій.

Вони просто розмахували ними і клали на прилавок Спочатку одна людина принесла одну змію, а потім ще одну. Одна змія – біла, а інша – коричнева або змішаного кольору,

– сказав Равал.



Чоловік погрожував пітоном / Скриншот з відео

Цікаво! Як зазначає видання, це не перший подібний випадок у Теннессі. Раніше спроба пограбування зі змією відбулася 2024 року в Мемфісі. Тоді грабіжник прийшов один зі змією на своїй шиї, проте нічого вкрасти в нього не вдалося, оскільки касир дістав зброю та викликав поліцію.

Не менш винахідливим був й інший американець, який проковтнув сережки Tiffany & Co., вартістю 769 500 доларів.

Чим небезпечні пітони

Пітони – це великі неотруйні змії, які можуть бути небезпечними для людини та тварин. Вони вбивають здобич не отрутою, а швидко обвивають тіло жертви та стискають його з кожним видихом. Це призводить до зупинки кровообігу та задухи. Великі пітони можуть задушити навіть дорослу людину.

У природі пітони харчуються ссавцями та птахами, але в містах вони іноді нападають на собак, котів і навіть кіз чи свиней.