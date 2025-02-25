Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Mirror.

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Пограбування було стрімким. Зловмисники викрали золотий унітаз, який є спадщиною ЮНЕСКО, всього за 5 хвилин. Крадіжку здійснили у 2019 році, а зараз над підозрюваними триває суд.

Що про інцидент кажуть у суді

У Королівському суді Оксфорда припускають, що унікальний та повністю функціонуючий унітаз, який був встановлений як витвір мистецтва в заміському будинку в Оксфордширі, де народився сер Вінстон Черчилль, тепер розбитий на частини та утилізований.

Унітаз створив італійський художник Мауріціо Каттелан. Золота сантехніка була головним експонатом виставки, поки коли його не викрали озброєні кувалдами злодії.

Довідка. Вага унітаза приблизно 98 кілограма, експонат був застрахований на суму 6 мільйонів доларів (4,75 мільйона фунтів стерлінгів). Золото, з якого вона була зроблена, на той час коштувало приблизно 2,8 мільйона фунтів стерлінгів.

Що відомо про злочин

За словами прокурора Джуліана Крістофера, банда з 5 осіб у ніч на 14 вересня на двох автомобілях протаранила ворота Бленхеймського палацу. Потім вони вибили вікно і проникли в сам палац. Виламавши унітаз за допомогою кувалд, вони кинули кувалди на місці злочину і зникли.