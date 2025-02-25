Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Mirror.

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Ограбление было стремительным. Злоумышленники похитили золотой унитаз, который является наследием ЮНЕСКО, всего за 5 минут. Кражу совершили в 2019 году, а сейчас над подозреваемыми идет суд.

Что об инциденте говорят в суде

В Королевском суде Оксфорда предполагают, что уникальный и полностью функционирующий унитаз, который был установлен как произведение искусства в загородном доме в Оксфордшире, где родился сэр Уинстон Черчилль, теперь разбит на части и утилизирован.

Унитаз создал итальянский художник Маурицио Каттелан. Золотая сантехника была главным экспонатом выставки, пока его не похитили вооруженные кувалдами воры.

Справка. Вес унитаза примерно 98 килограмма, экспонат был застрахован на сумму 6 миллионов долларов (4,75 миллиона фунтов стерлингов). Золото, из которого она была сделана, на то время стоило примерно 2,8 миллиона фунтов стерлингов.

Что известно о преступлении

По словам прокурора Джулиана Кристофера, банда из 5 человек в ночь на 14 сентября на двух автомобилях протаранила ворота Бленхеймского дворца. Затем они выбили окно и проникли в сам дворец. Выломав унитаз с помощью кувалд, они бросили кувалды на месте преступления и скрылись.