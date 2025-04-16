Дівчата 90-х напряглися: що означає слово "мілфа" та звідки воно взялося

Слово "мілфа" за останні десятиліття стало популярним у масовій культурі та інтернеті. Його часто вживають у жаргонному, іноді гумористичному або провокативному контексті.

Звідки пішов цей термін, що він справді означає і як до нього варто ставитися – розкаже 24 Канал.

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Що означає "мілфа"

MILF – це абревіатура від англійського виразу "Mom I'd Like to F*"**, що перекладається як "мама, з якою я хотів би мати інтимні стосунки". У ширшому значенні, це слово використовується для опису привабливої жінки середнього віку, часто з акцентом на те, що вона вже має дітей.

Цей термін набув популярності наприкінці 1990-х, зокрема після виходу фільму "Американський пиріг" (1999). Один із персонажів фільму жартома вживає це слово щодо матері іншого героя, і з того часу воно стало частиною попкультури. Хоча фраза могла існувати і раніше в сленгу, саме кіно дало їй "вірусний ефект" і вивело в широкий вжиток.

Більше про те, звідки взявся цей термін: дивіться відео

Зверніть увагу! Водночас це слово може мати подвійне забарвлення: для когось воно – комплімент або символ сексуальної привабливості в зрілому віці, а для когось – знеособлення чи об'єктивація.

Чи варто вживати це слово

Все залежить від контексту, компанії та інтонації. У формальному або публічному спілкуванні краще уникати такого жаргону. Але в неформальному середовищі або в гумористичному стилі – слово може звучати менш провокативно.

Раніше ми пояснювали, що означає слово "парацетамол" у молодіжному сленгу. У контексті опису хлопця чи чоловіка, це слово позначає людину, яка ні на що не здатна.