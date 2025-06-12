Населення майже всього Воронежа: соцмережі святкують знищення 1 мільйона російських окупантів

Зранку 12 червня українців потішила радісна новина – у світі стало на 1 мільйон "хороших росіян" більше. Мовиться, звісно ж, про мертвих окупантів, яких знищили ЗСУ за весь час повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

У соцмережах активно цю новину, створюючи багато мемів та жартів. Найсмішніші для вас зібрав 24 Канал.

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Отже, за даними Генштабу, Росія втратила понад 1 000 000 осіб від початку війни, з них понад 600 000 — лише за півтора року останньої фази.

Реакція соцмереж

Позитивну новину прокоментували представники Сухопутніх військ України.

Сьогодні держава-терорист святкує день Росії. Ми теж маємо чим "привітати". Понад 1 000 000 знешкоджених окупантів – наш скромний внесок у "русскій мір". Це не просто цифра – це мільйон доказів, що кожен крок на нашу землю має ціну,

– написали у Сухопутніх військах.

До привітань долучився і Генштаб: дивіться відео



Реакція соцмереж на втрати окупантів / Фото з мережі



Соцмережі вітають росіян / Фото з мережі

У соцмережах одразу ж почали порівнювати втрати окупантів з чимось, що нагадує за чисельність мертвих росіян. До прикладу, російське місто Воронеж. І хоча його населення складає приблизно 1,4 мільйона осіб, українці зазначають, 400 тисяч також скоро вдасться "добити".



Втрати окупантів майже дорівнюють кількості населення Воронежа / Фото із соцмереж



Втрати росіян порівнюють з 12 стадіонами "Лужники" / Фото з мережі



Мільйон мертвих окупантів – це кожен 144-й росіянин / Фото з мережі



Соцмережі святкують знищення 1 мільйона російських окупантів / Фото з мережі